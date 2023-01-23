نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، الأحد، في ضبط شحنة معدّات تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة، وأجهزة اتصالات، كانت مموهة ضمن شحنة تجارية في طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، إن الشحنة التجارية المموهة تعود لتاجر محلي في محافظة المهرة، ادعى أن شحنته تحتوي على أجهزة اتصالات خاصة بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية النقالة في اليمن.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية في ميناء “شحن”، أوقفت قاطرة نقل تجاري قبل نحو شهر في الميناء، وقامت بتفتيش الشحنة التجارية المكونة من 25 صندوقا كرتونيا، أمس الأحد، لتعثر بداخلها على محركات لطائرات مسيّرة يصل عددها إلى 100 محرك، إضافة إلى معدات وأجهزة اتصالات أخرى.

وأشارت المصادر المحلية إلى أنها ترجح أن الشحنة كانت في طريقها إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، في حين لم تصدر السلطات الأمنية في المحافظة بيانًا حول عملية الضبط حتى الآن.