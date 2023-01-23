أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن منتدى مستقبل العقار يتضمن 10 محاور استراتيجية من أهمها دور الأمارات والمحافظات والوزارات والامانات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري.

وقال الحقيل:” تم دعوة أكثر من ١٥٠ متحدث يأتي في مقدمتهم أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق وأصحاب معالي الوزراء ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية”.

وأضاف ” نأمل أن تسهم مخرجات ‎منتدى مستقبل العقار في تحقيق الأهداف الموضوعية للخروج بتوصيات هادفة تفيد كافة شرائح المجتمع وبما يساهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ “.

وتابع” نظام الوساطة العقارية من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنة عملياته وخدمة المستفيدين ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً”.

فيديو | وزير الإسكان ماجد الحقيل: نأمل أن تسهم مخرجات #منتدى_مستقبل_العقار في تحقيق الأهداف الموضوعية للخروج بتوصيات هادفة #الإخبارية pic.twitter.com/NSIf0m8Aun — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023