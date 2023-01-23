اعتقدت الشرطة الأمريكية أن من قتل 10 أشخاص بالرصاص، مساء السبت، هو رجل آسيوي نشرت صورته وتسعى لاعتقاله بعد أن نفذ هجومه في منطقة Monterey Park البعيدة 13 كيلومترا عن مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقال لونا :” أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مطلق النار “ربما يكون آسيويا، عمره بين 30 إلى 50 عامًا” وأن شهود عيان قدموا أوصافًا متباينة.”

وأضاف:” المحققين يبحثون بكل الاحتمالات لمعرفة سبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 رجال و5 نساء، وجرح 10 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وحالاتهم بين مستقرة وحرجة.”

ومن جانبه ، قال أيضًا ضابط بالشرطة، اسمه Andrew Meyer :” أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي يوم السبت أو 6:22 بتوقيت غرينتش صباح الأحد، حيث وجدوا أشخاصا “يتدفقون من الموقع وهم يصرخون.”

يُذكر أن الشرطة تستجوب حاليا عشرات من الشهود، سمع بعضهم أصواتا اعتقدوا أنها ألعاب نارية.