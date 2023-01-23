يحظى سوق السيارات في المملكة بالعديد من العلامات التجارية المختلفة التي تتنافس جميعًا على تحقيق أعلى معدل مبيعات كل عام، وخلال العام المنصرم تنافست عدة سيارات متنوعة الفئات ما بين السيدان والاس يو في والبيك أب على تحقيق أعلى معدل مبيعات، ومن ضمن القائمة السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا في المملكة، وإليك أبرزها:

١: تويوتا كامري

تتوفر السيارة السيدان ذات الطابع الرياضي تويوتا كامري القائمة بمعدل مبيعات وصل إلى 37,311 سيارة.

٢: تويوتا هايلكس

تأتي السيارة في الترتيب الثاني بالقائمة، حيث تتوفر السيارة البيك أب تويوتا هايلكس بمعدل مبيعات وصل إلى 30,480 سيارة.

٣: تويوتا يارس

احتلت الترتيب الثالث بالقائمة وجاءت السيارة السيدان تويوتا يارس بمعدل مبيعات وصل إلى 29,624 سيارة.

٤: تويوتا راش

في الترتيب الثامن بالقائمة وتوفرت السيارة الاس يو في تويوتا راش بمعدل مبيعات وصل إلى 11,559 سيارة.

٥: مازدا 6

جاءت السيارة السيدان مازدا 6 بمعدل مبيعات وصل إلى 11,119 سيارة، في الترتيب التاسع.

تويوتا راف فور

احتلت المرتبة الأخيرة وجاءت سيارة الاس يو في تويوتا راف فور بمعدل مبيعات وصل إلى 9,349 سيارة