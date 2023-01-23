عرض الشاب البريطاني كريج ماكينون الزواج على جيس برينسلو، حيث كان أسعد يوم في حياته، وبعد 4 أيام من رحلتهم في جنوب إفريقيا، توفيت جيس نتيجة رد فعل تحسسي من استخدام ملعقة بها منتجات الآلبان لتقليب كوب من الشاي بالخطأ.

وأمضى كريج وجيس أياما رائعة في رحلة إلى جنوب إفريقيا تكللت بعرض الزواج في 27 ديسمبر، واحتفلا في الأيام القليلة المقبلة بهذه المناسبة قبل التوجه إلى منزل أم جيس في مدينة جوهانسبرج في 30 ديسمبر.

ودخلت جيس في نوبة من الحساسية المفرطة، بسبب الاستخدام الخاطئ لمعلقة بها بقايا لبن لتقليب كوب من الشاي، على الرغم من إصابتها بالحساسية من منتجات الالبان، وتوفيت في المستشفى في اليوم التالي، عشية رأس السنة الجديدة.

وقال كريج إن جيس كانت تحمل معها دوما حبوب “EpiPens” للتعامل مع حالتها في حالة إصابتها بالحساسية المفرطة، لكن في هذا اليوم لم تكن تحمل أياً منها.