باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الآخرة، شملت توقيف 142 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وقالت “نزاهة” أنها قامت خلال شهر جمادى الآخرة، بـ2364 جولة رقابية، والتحقيق مع 307 أشخاص، وذلك بوزارات «الداخلية والدفاع والحرس الوطني والطاقة والعدل والشؤون البلدية والصحة والتعليم والبيئة» إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي اكتشفتها، تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.