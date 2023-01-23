أوضح استشاري جراحة العظام وجراحة تأسيس الكاحل، الدكتور عرفان عرفة، أسباب الإصابة بـ “القدم المسطحة”.

وقال الدكتور عرفان عرفة، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن أسباب القدم المسطحة منها وراثية تظهر أثناء الطفولة، وهناك أسباب مكتسبة نتيجة الخشونة في عرش القدم أو فقدان قوة وتر القصبة الداخلي.

وأكد استشاري العظام، أن الأحذية القاسية هي الأفضل، وأكبر خطأ يضر بصحتك أن ترتدي أحذية ليّنة، حيث تكون من الخارج قاسية ومن الداخل مريحة وتدعم عرش القدم.

#صباح_السعودية | ما أسباب الإصابة بـ القدم المسطحة؟ وما مخاطرها على سلامة الكاحل والركبة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/piIyb4fZar — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 23, 2023