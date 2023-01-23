أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة العلماء، الرد على سؤال ولي عن أيتام في أرض يملكها وقام ببيعها وأخذ المبلغ ويريد استثماره بشرط تحمل المخاطر في حال حدوث خسائر.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج “فتاوي ” المُذاع على قناة الرسالة:” إذا أخذت هذا المبلغ لهؤلاء الأيتام عندك وتاجرت به حصلت خسارة وأردت تعويضه، جزاك الله خير لكن اشتراطًا أن الخسارة عليك هذا لا يجوز .