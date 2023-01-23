أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن السياحة في المملكة مميزة لتنوع تضاريسها الجغرافية والمناخية على مدار العام.

وقال وزير السياحة :” نهدف إلى تطوير قطاع السياحة ورفع الناتج المحلي إلى 10% في 2030 وخلق الفرص الوظيفية”.

وأضاف ” أجواء المملكة اللطيفة تدفع بالمستثمرين والمطورين العقاريين، كما دفعت بالدولة لتطوير منتزة السودة والذي سيكون مشروع كبير جدا سيكون فيه إسكان وتسوق حيث أطلق سمو ولي العهد المشروع وأطلق استراتيجية عسير”.

وتابع ” نعمل على دعم وتمويل المستثمرين إلى 60% لتطوير المشاريع السياحية، حيث أن صندوق التنمية السياحي حتى الآن مول حوالي ٢٥ مشروع في سنة ونصف فقط “.

واستطرد” نعمل على توفير أكثر من 700 ألف غرفة في حلول عام 2030 لتحقيق جودة الخدمات السياحية، وهذا من ناحية السكان سيحقق الوفرة والجودة “.

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: نهدف إلى تطوير قطاع السياحة ورفع الناتج المحلي إلى 10% في 2030 وخلق الفرص الوظيفية #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/kuAeZvuGbu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: السياحة في المملكة مميزة لتنوع تضاريسها الجغرافية والمناخية على مدار السنة #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/vCSpXye66P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: نعمل على دعم وتمويل المستثمرين إلى 60% لتطوير المشاريع السياحية#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/sNCseiZ34O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023