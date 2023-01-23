قام طباخ سوري وصديقه، الذي يعمل كسائق توصيل لديه بقتل مليونيرة بريطانية تبلغ من العمر 71 عاما، داخل منزلها في شمال لندن.

وخنق الشاب وصديقه لويز كام البالغة 71 عاما، بواسطة سلك مجفف الشعر، وضرباها على رأسها قبل لف جسدها في أكياس القمامة، ووضعاها في سلة المهملات خارج منزلها، لتعثر الشرطة على الجثة بعد 3 أيام.

وأراد الشاب السوري الاحتيال على السيدة البريطانية وإجبارها على التنازل عن منزلها الذي يبلغ ثمنه 1.3 مليون جنيه إسترليني.

و أقنع الشاب السيدة بأنه يريد شراء منزلها، فقادت سيارتها إلى بيتها شبه المنفصل شرق مدينة بارنت، لبيعه بعد أن أقنعها أن لديه ما يكفي من النقود لشراء المنزل، ولكنه بدلا من ذلك قام بقتلها.