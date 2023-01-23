قام الفنان ملحم زين بالمشاركة في حفل “جوي أوورد” الذي أقيم، السبت الماضي، في الرياض، وكان لافتاً حضوره إلى جانب زوجته تماني وهي المقلة بالإطلالات الإعلامية.

ويُشار إلى أن “تماني” هي ابنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق، تعرفت على ملحم زين عام 2007، ومن ثم تطورت العلاقة بينها وبين ملحم زين وتكللت بالزواج عام 2008 ورُزقا بـ 4 أولاد.

وأثارت تماني الأنظار بإطلالتها الراقية باللون الأسود، إضافة إلى جمالها، وعلق الجمهور فور انتشار الصور على هذا الثنائي فور انتشار الصور.

وأشار الجمهور إلى أن هذا الثنائي من أكثر الثنائيات المحترمة في المجال الفني، كما أن لجمال زوجة ملحم حصة كبيرة من التعليقات، خصوصاً أنها ليست من محبي مواقع التواصل الاجتماعي ولا تظهر مع زوجها إلا نادرا.

يذكر أن الفنان اللبناني ملحم زين نال لقب “سفير النيات الحسنة” من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.