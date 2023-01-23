أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقار مبالغٌ فيها.
وقال الحقيل خلال منتدى مستقبل العقار :” أن سوق المملكة يحتاج إلى عدد أكبر في العرض ، إلى جانب طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة.”
وتابع : “القيادة دعمتنا بعدد كبير من الأراضي التي سنطلقُها قريبا.”
فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: أسعار العقار مبالغٌ فيها.. والسوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض بالإضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة.. والقيادة دعمتنا بعدد كبير من الأراضي التي سنطلقُها قريبا#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/0YJXNREzUZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
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