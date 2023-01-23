أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقار مبالغٌ فيها.

وقال الحقيل خلال منتدى مستقبل العقار :” أن سوق المملكة يحتاج إلى عدد أكبر في العرض ، إلى جانب طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة.”

وتابع : “القيادة دعمتنا بعدد كبير من الأراضي التي سنطلقُها قريبا.”