أكدت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران استجابة لانتهاك نظام طهران حقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قد أعلن إن بريطانيا فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وتابع أن “العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري.. المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام.. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان”، وفق رويترز.