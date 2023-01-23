فاجأ حكم برتغالي الجميع بإشهار بطاقة بيضاء في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية.

وتم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.

وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.

وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.

يذكر أن مشجعي كرة القدم منذ مونديال 1970، اعتاد على مشاهد الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين، فيما لم يعتادوا على البطاقة البيضاء.