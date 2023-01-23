أقدم كانغ تران، مطلق النار في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا على الانتحار أثناء محاولته تنفيذ هجوم آخر.

وذكرت شرطة كاليفورنيا بأن الجاني حاول مهاجمة ملهى ليلي، بعد مضي نصف ساعة من الهجوم الأول، لكن رواد الملهى جردوه من سلاحه.

وأضافت أن المتهم تمكن من الهرب في شاحنة بيضاء، لكن قوات الشرطة عثرت بعدها على الشاحنة وبها جثة الجاني البالغ 72 عاما وبحوزته مسدس.

يذكر أن هو كانغ تران تسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إثر عملية إطلاق النار، نفذها في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، خلال احتفالات رأس السنة الصينية.