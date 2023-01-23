قدم مدرب برشلونة تشافي اعتذاره إلى ضحية قضية الاعتداء الجنسي المتورط فيها زميله السابق البرازيلي داني ألفيس .

وكانت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما قد ادعت أن ألفيس اغتصبها،وتم على إثر ذلك إيقاف “ألفيس” منذ الخميس، وعلق “تشافي”

على ذلك إنه “في حالة صدمة” و”متفاجئ ومصدوم” بتهم الاعتداء الجنسي على ألفيس من قبل فتاة تبلغ 23 عاماً، كما أنه يشعر بالسوء تجاهه.

وقال “تشافي” أن البعض فسر تصريحاته بشكل خاطي، مضيفا : “هو موضوع حساس للغاية، ونسيت أن أذكر الضحايا، يجب أن ندين كل هذه الأنواع . الأعمال، سواء كان داني أو أي شخص آخر. اعتذاري للضحية، لضحايا الاعتداء الجنسي وهذا النوع من العنف”.

يذكر أن نادي بوماس المكسيكى طرد المدافع المخضرم البالغ 39 عاماً بعدما أمرت محكمة أسبانية باحتجارة من دون كفالة في برشلونة الخميس.