قال محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري، إنه سيتم الإعلان عن التسجيل العيني للعقار بشكل رسمي في القريب العاجل.

وأضاف السليمان: “لدينا خارطة طريق لإطلاق التسجيل العيني للعقار، ونقاشات كثيرة نقوم بها مع العقاريين وينتظرون هذا المشروع بفارغ الصبر”.

وتابع: “آلية التسجيل ستكون من خلال عدة مراحل حيث يوجد تسجيل أولي، وعند الانتقال لمرحلة التسجيل العيني هناك إجراءات لا بد من اتخاذها لإثبات مليكة هذا العقار فلا بد من وجود الصك الإلكتروني للتأكد من عدم وجود منازعات على هذه العقارات، وبعدها يتم مطابقة تلك الصكوك على المخططات الموجودة من الأمانات والبلديات ثم فترة اثنى عشر بعد التسجيل العيني الأول، فخلال 12 شهر سيصبح العقار هو صفة للعقار وليس للمالك “.

وأكد أن الصك الإلكتروني يعتبر إجباري، في الفترة الحالية، حتى يتم الوصول للحقوق الصحيحة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أوضح في وقت سابق أن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحد في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.