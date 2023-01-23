أجاب الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على سؤال شخص يعمل في أحد المتاجر ويحدد السعر بناءً على إلحاح الزبون، فقد يبيع سلعة بـ 150 ريالًا لزبون، ويبيعها لزبون آخر بـ 100 ريال.

وقال المنيع خلال برنامج “فتاوى”: “طالما أنه في مكان لا يجهل فيه المشتري السوق وسعر البضائع فيه، وطالما أن مثل هذه البضاعة معروضة عند غيره فهنا هو حر لو البضاعة ب 100 ريال يبيعها ب 500 ريال ونفس البضاعة موجودة في المعرض المقابل له”.

وتابع: “لكن المانع عندما يكون الشخص منفردا بتلك البضاعة ولا يوجد أحد ينافسه ويرفع سعرها أكثر بكثير وهذا لا يجوز ويعتبر تغرير وتضليل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان”.