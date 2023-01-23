قالت وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي إن طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، استأنف عمله بعد وقف التحقيق القضائي لأكثر من عام.

وقرر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الادعاء على 8 أشخاص جدد في الملف.

وقالت وكالة “فرنس برس” إن من بين الأشخاص الجدد مسؤولين أمنيين رفيعين، هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

وأخلى البيطار سبيل خمسة موقوفين هم: أحمد الرجب، عامل سوري – سليم شبلي، متعهد أشغال – ميشال نحول، مدير مشاريع في المرفأ – شفيق مرعي، مدير الجمارك السابق – سامي حسين، مدير عمليات سابق في المرفأ.