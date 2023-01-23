تعثرت مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن تجديد عقد اللاعب.

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن ميسي، الذي سبق أن قدم له الهلال عرضا للتعاقد معه، أصبح أقرب من عدم التجديد مع الفريق الفرنسي والرحيل، حيث غير رأيه وأصبح يرفض البقاء مع باريس بعدما حقق لقب كأس العالم.

وأوضح روميرو دخول برشلونة بشكل رسمي في مفاوضات لإعادة ميسي بعد رفضه تجديد العقد مع باريس بشكل نهائي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية أن نادي الهلال يريد ضم ميسي مقابل 300 مليون يورو في السوق الصيفي المقبل.