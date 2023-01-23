قال أخصائي نفسي، عبدالعزيز الدواس، إن الرجل عليه أن يطلق زوجته التي تشتكي، مضيفا أن كل بيت لايخلو من الطعام والشراب، وأن الزوجة عليها أن تطلب الأساسيات وليس الأشياء التي تعد من الكماليات .

وأضاف أن ما قصده في ذلك هو الحد من المطالبات المبالغ فيها للنساء من أزواجهن، فلا يجوز للمرأة كل فترة أن تطلب من الزوج أن يغير الأثاث أو أغراض ليست ضرورية وترهق زوجها ماديا بها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأبدى استنكاره لتصرفات بعض السيدات عندما يقمن بالشكوى من الزوج في الجروبات وفي العمل، مضيفا أن المرأة عليها واجب تجاه زوجها وإلا فيجوز للرجل تعدد الزوجات حينها.

وأكد أن الرجال السنوات الأخيرة الرجال مضغوطين جدا من الزوجات، داعيا السيدات لمساعدة أزواجهن، كما حث الرجال على الاستماع لزوجاتهم حتى لا يلجأن للشكوى وإفشاء أسرارهم لخارج البيت.

وتابع :”علينا إيقاف الصفحات المخببة وتحث السيدات على الطلاق، وعلى المواطنات مراعاة ظروف أزواجهن وإلا نتزوج من الخارج”.

ولفت إلى أن في بعض الأحيان تكون مطالبات الزوجة فوق طاقة الزوج، كما أن عمل المرأة لساعات طويلة يأخذها من بيتها وزوجها.

د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: المرأة عليها واجب تجاه زوجها .. وإلا كلنا نروح نعدد @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TkHnKDBCIV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023

د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: خلال السنوات الأخيرة الرجال مضغوطين جدا من الزوجات.. لماذا لا نساند الرجال @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NOtHHrBB3o — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023

التزيين والعطورات صارت للعمل وليس للبيت .. د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: نريد تغيير الحملة الحالية على الرجال .. لابد من مراعاة الزوجات لظروف أزواجهن واحتياجاتهم @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XnLZLI9WHM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023

د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: بعض الأحيان تكون مطالبات الزوجة فوق طاقة الزوج .. وعمل المرأة لساعات طويلة يأخذها من بيتها وزوجها @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vvhjMqQ5qP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023

د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: ما قصدته في الفيديو هو الحد من المطالبات المبالغ فيها للنساء من أزواجهن @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TDYf39COLw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023