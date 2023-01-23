قال أخصائي نفسي، عبدالعزيز الدواس، إن الرجل عليه أن يطلق زوجته التي تشتكي، مضيفا أن كل بيت لايخلو من الطعام والشراب، وأن الزوجة عليها أن تطلب الأساسيات وليس الأشياء التي تعد من الكماليات .

وأضاف أن ما قصده في ذلك هو الحد من المطالبات المبالغ فيها للنساء من أزواجهن، فلا يجوز للمرأة كل فترة أن تطلب من الزوج أن يغير الأثاث أو أغراض ليست ضرورية وترهق زوجها ماديا بها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأبدى استنكاره لتصرفات بعض السيدات عندما يقمن بالشكوى من الزوج في الجروبات وفي العمل، مضيفا أن المرأة عليها واجب تجاه زوجها وإلا فيجوز للرجل تعدد الزوجات حينها.

وأكد أن الرجال السنوات الأخيرة الرجال مضغوطين جدا من الزوجات، داعيا السيدات لمساعدة أزواجهن، كما حث الرجال على الاستماع لزوجاتهم حتى لا يلجأن للشكوى وإفشاء أسرارهم لخارج البيت.

وتابع :”علينا إيقاف الصفحات المخببة وتحث السيدات على الطلاق، وعلى المواطنات مراعاة ظروف أزواجهن وإلا نتزوج من الخارج”.

ولفت إلى أن في بعض الأحيان تكون مطالبات الزوجة فوق طاقة الزوج، كما أن عمل المرأة لساعات طويلة يأخذها من بيتها وزوجها.