توعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الإثنين) الشعب الأوكراني بدفع ثمن الدعم الأوروبي “الزائف”.

جاء ذلك ردا على اعتزام دول أوروبية تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح “بيسكوف”: “إن جميع البلدان التي تمد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة بشكل مباشر أو غير مباشر أو برفع المستوى التكنولوجي الأوكراني يتحملون المسؤولية، والأهم من ذلك، أن الشعب الأوكراني سيدفع ثمن كل هذا، مقابل الدعم الزائف”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وقال: “ستكون العواقب سلبية بشكل لا لبس فيه، قلنا مرارًا وتكرارًا إن مثل هذه الإمدادات لن تكون قادرة على تغيير أي شيء بشكل جذري، ولكنها ستضيف مشاكل لأوكرانيا والشعب الأوكراني”.