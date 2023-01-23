تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بريطاني قبل صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بعد أن أصر على شراء هذه اللوحة تعبيراً عن حبه وإعجابه الشديد بشخصية سموه الملهمة والمثيرة للاهتمام.

وقالت مذيعة برنامج سيدتي أن المشهد مؤثر وهو شيء ليس مستغرباً أن يكون قائدنا قائد الرؤية والشباب والمستقبل محبوباً فنحن نصنع المستقبل.

وأضافت أن دولتنا دولة أمن وآمان وعطاء فكل من يطب على أرضها يشعر بأمنها وطمأنينتها واستقرارها.