أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة (مساعد إداري) لحملة الدبلوم فأعلى بمحافظة جدة، تحت مسمى مُساعد إداري.

وأوضحت الشؤون الصحية أن الشروط المطلوبة هي:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب ما بعد التخرج.

3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.

وأضافت أن التقديم متاح ، ويمكن التقدم للوظيفة الشاغرة من خلال الرابط التالي:هنا