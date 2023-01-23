قال المحامي المختص في قضايا التأمين راشد الحميّد أن مشكلة المؤمّنين في عدم قراءة الشروط والأحكام قبل شراء وثيقة تأمين السيارات.

ولفت “الحميد” خلال لقائه في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن شركات التأمين التي تؤخر تسليم المستحقات قليلة، مؤكداً أن المشاكل موجودة في جميع القطاعات.