أثار ارتفاع تأمين السيارات لأكثر من 100٪؜ وتلاعب بعض العمالة بالأسعار غضب واستياء كبير بين المواطنين في كافة أنحاء المملكة.

وقال مواطن لبرنامج الراصد أن شركات التأمين تستدرج العملاء ويوهمونهم بكلام غير صحيح، ويفتقر عملهم للشفافية الوضوح فضلاً عن العمالة المخالفة التي تمتهن هذه المهنة دون خبرة فيها.

وأضاف آخر أنه أمن على سيارته بـ 2000 ريال بينما في السابق كانت 700 ريال ، لافتاً إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى والرياض الأغلى.

وصرح عامل مخالف أنه وصل للسعودية بـ 100 ألف قائلاً : أنا مش خايف أنا مش بسرق، أنت جاي تدور علينا دور على السعوديين اللي جابنا من البلد على شغل ولما جيت مش لقيت شغل.