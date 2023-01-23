كشف وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، أن المملكة سوف تستقبل هذا العام أكثر من مليوني حاج.

وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الجزائر، أن المملكة حريصة على سلامة الحجاج وصحتهم، مشيرًا إلى أن المملكة زفت للعالم بشرى بعودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف وزير الحج أن المملكة سوف تستقبل أكثر من 41 ألف جزائري لأداء مناسك الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة أنه يمكن القدوم للمملكة من خلال الحصول على التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، أو الحصول على دعوة من قريب مقيم في المملكة، أو الحصول على تأشيرة زيارة شخصية، أو تأشيرة عن طريق السفارة.