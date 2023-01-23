قالت استشارية الجلدية، نجلاء الدوسري، إن مصابو الحزام الناري قد تتضرر أعينهم وفي الشبكية.

وأكدت أن المرض قد يؤثر على العصب الذي يغذي منطقة الجبهة والعين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن 90٪؜ منهم لا يأتيهم الحزام الناري بعد تلقي اللقاح وتخف نسبة الألم من 70٪؜ إلى 80٪؜.