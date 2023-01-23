قال المدير التخطيط العمراني في شركة البحر الأحمر الدولية، خالد عبد اللطيف، إنه تم الانتهاء من 50% من المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.

وأكد، خلال حديثه في منتدي مستقبل العقار، أنه سيتم افتتاح 3 فنادق هذا العام، مصيفا أنه سيتم استكمال الأعمال في المرحلة الأولى في العام القادم.

يذكر أن شركة البحر الأحمر الدولية أعلنت عن منحها عقداً بنحو مليار ريال لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمرحلة الأولى من المخطط الرئيس لمشروع “تربل باي” في أمالا.