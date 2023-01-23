أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف بدء التقديم برنامج التدريب التعاوني 2023م بالرياض.
وأوضحت الشركة أن المجالات التدريبية المستهدفة هي:
– الأمن السيبراني.
– نظم وإدارة المعلومات.
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
وأضافت أن التقديم مُتاح وبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق 2023/01/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنا
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