أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف بدء التقديم برنامج التدريب التعاوني 2023م بالرياض.

وأوضحت الشركة أن المجالات التدريبية المستهدفة هي:

– الأمن السيبراني.

– نظم وإدارة المعلومات.

– نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

وأضافت أن التقديم مُتاح وبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق 2023/01/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنا