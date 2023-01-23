أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز (بعد تقاطع طريق الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز) وطريق الملك فيصل (جزئيا بنهاية كوبري الصافية إلى ما قبل نفق الملك فهد) وطريق المطار (من أمام البنك المركزي)، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 23 يناير.

وقالت إدارة مرور المدينة أن ذلك يأتي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسة للمشروع، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 23 يناير، مشيرا إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

وأضافت أن الراغبين في الوصول إلى المسجد النبوي يمكنهم التوجه إليه عبر الطرق البديلة وهي طريق الملك فهد أوطريق سلطانة أو طريق أبو بكر الصديق (السلام)، أو طريق عمر بن الخطاب أو طريق الأمير عبد المحسن.