قال الدكتور مشاري النعيم ، أستاذ نظريات العمارة والنقد المعماري، إن إعلانات كيف تصمم مسكنك بنفسك تدليس.

وأضاف أن المروجون لمثا هذه الإعلانات يساعدون الناس بشكل خاطئ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن هذه الإعلانات تعد مضللة للناس، ولا يقدمون المساعدة بالشكل الصحيح.