هناك منتجات غذائية لا ينصح بتجميدها، لأنها تفقد صلاحيتها ويتغير مظهرها ومذاقها، مع أنها لا تفقد فوائدها،مثل الخيار، الملفوف، الكوسا، البطاطا، الخضروات الورقية، الخس، الحليب والزبادي.

وهذه المواد تحتوي على نسبة عالية من الماء، لأن عند تذويبها تتحول إلى عصيدة، ويتغير طعمها.

ولا يزال الجدال مستمرا بشأن تجميد الفواكه والثمار والخضروات . بالطبع تحتفظ هذه المنتجات على الفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية الأساسية، ولكن بنسب منخفضة.

لذلك لكي تحتفظ بأعلى نسبة ممكنة من الفيتامينات مثلا يجب أن تتعرض لتجميد مفاجئ (تجميد بالصدمة) في معدات خاصة.

والمواد التي تتحول إلى سموم بعد التجميد هي:

1 – البيض

2 – الجبن الطري (الجبن غير الصلب)

3 – لا ينصح ابدا بإعادة تجميد المواد مرة ثانية: اللحوم بأنواعها، الأسماك بأنواعها لأنه في هذه الحالة تتكاثر فيها البكتيريا المرضية، كما ان البروتين الموجود في اللحوم يفقد فائدته في حال إعادة التجميد.

وينصح بالحفاظ على المنتجات المجمدة فترات مختلفة: الفواكه – 9-12 شهرا؛ أطباق مطبوخة-1-3 أشهر؛ الخضروات- 3-12 شهرا؛ المعجنات-1-3 أشهر.