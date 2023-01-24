كشفت تقارير أن النجم البرتغالي ولاعب النصر كريستيانو رونالدو، يواجه مشكلة في إيجاد طباخ خاص به بعد انتقاله للمملكة.

وذكرت التقارير أن رونالدو لم يستطع العثور على طباخ خاص به وبأسرته بعد انتقاله الى المملكة وما زالت هذه الوظيفة شاغرة.

وبحسب “ديلي ميل” فإن وظيفة “الشيف” الذي سيحصل على 4500 يورو شهريا، لا تزال شاغرة بسبب متطلبات رونالدو وجورجينا، اللذان وضعا شروطا صارمة.

ويتوجب على الطاهي أن يكون بارعاً في إعداد المأكولات البرتغالية الشعبية والتقليدية، بالإضافة إلى تحضير بعض المأكولات العالمية كالسوشي، وبراعته في الأطباق اليابانية التي تحبها شقيقاته.