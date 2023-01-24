استعرض الدكتور مشاري النعيم ، أستاذ نظريات العمارة والنقد المعماري، فوائد دخول الضوء إلى المنزل.
وذكر أن الضوء يخلق مجال الرؤية ويساعد في بناء الجمالية المبنية على النظر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.
وشدد على ضرورة أن يلجأ الفرد لمصمم جيد لتصميم منزله، مشيرا إلى أن تكلفة التصميم قد تصل 20% من تكلفة تجهيزه.
د.مشاري النعيم يشرح فوائد دخول الضوء إلى المنزل #مشاري_النعيم_في_الصورة@almodifer@almodifershow pic.twitter.com/xX5z2sd2v5
— في الصورة (@almodifershow) January 23, 2023
د.مشاري النعيم يحدد مواصفات التصميم المتكامل للمنزل السعودي #مشاري_النعيم_في_الصورة@almodifer@almodifershow pic.twitter.com/DVqbCSjDbU
— في الصورة (@almodifershow) January 23, 2023
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