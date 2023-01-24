استعرض الدكتور مشاري النعيم ، أستاذ نظريات العمارة والنقد المعماري، فوائد دخول الضوء إلى المنزل.

وذكر أن الضوء يخلق مجال الرؤية ويساعد في بناء الجمالية المبنية على النظر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشدد على ضرورة أن يلجأ الفرد لمصمم جيد لتصميم منزله، مشيرا إلى أن تكلفة التصميم قد تصل 20% من تكلفة تجهيزه.