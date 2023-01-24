قدمت المديرية العامة للجوازات عبر منصة “أبشر” عدداً من الاستعلامات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، وذلك ضمن حلولها الرقمية في تسهيل إنجاز الخدمات.

واشتملت الاستعلامات المقدمة الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين، ووصول العمالة الجديدة والزائرين، والاستعلام العام عن المنصة، ورصيد مدفوعات الخدمات، وتقرير مقيم، والتحقق من تفويض مراجعة قطاع، وكذلك عرض معلومات أفراد الأسرة.

وتضمنت أيضا الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، وصلاحية الإقامة، ومعلومات سجل السفر وجواز السفر، وعودة العمالة من الخارج، وعرض المكفولين، إلى جانب الاستعلام عن أحقية الحج، وحالة تأشيرة الخروج والعودة، ورقم الحدود.