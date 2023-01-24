نشرت الفنانة المصرية نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام،في أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها.

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة شبابية جريئة نالت إعجاب متابعيها.وانهالت التعليقات على الصورة، حيث ارتديت فستان أخضر كب، وتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم.