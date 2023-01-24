قدم الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة هامة للزوجين بشأن الخلافات الأسرية.

وقال عبدالله السلمان:الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى.

وتابع: لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود.