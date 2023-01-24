قدم الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة هامة للزوجين بشأن الخلافات الأسرية.
وقال عبدالله السلمان:الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى.
وتابع: لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود.
هيه هيه ماجبت اي حل يادكتور
توقعتك بتقول التعامل مع الخلافات بحكمه والمبادرة دائمآ اعزمها بمطعم جب لها ورده
مهما كانت المشكله بين الزوجين يظل بينهم موده ورحمه وهذا شي من الله
والأنثى بطبعها ترضيها كلمه وشوية اهتمام
لو مدحت طبخها تفننت لك كل يوم بطبخه جديده
لو مدحت شكلها لو مدحت لبسها ذوقها عطرها
صدقني ياعزيزي الأنثى زهره ان اهتميت بها ظلت فواحه وان اهملتها ذبلت عليك وذبلت حياتك