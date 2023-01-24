أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت جامعة الملك سعود أن الوظائف المتوفرة هي:
1- مشغل رسومات أول (الأحساء):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تشغيل الرسومات / البث.
– لغة إنجليزية.
2- تقني مختبر (جدة):
– درجة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- مُحرر فيديو أول (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (الإنتاج المرئي والرقمي، صناعة الأفلام، دراسات الأفلام) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– لغة إنجليزية.
4- مدير المبيعات والتسويق (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
– لغة إنجليزية.
5- داعم فني أول (جدة):
– دبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذاتا صلة.
– لغة إنجليزية.
وأضافت أن التقديم متاح ويمكن معرفة بقية الشروط خلال الرابط التالي:هنا
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