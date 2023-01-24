أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت جامعة الملك سعود أن الوظائف المتوفرة هي:

1- مشغل رسومات أول (الأحساء):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تشغيل الرسومات / البث.

– لغة إنجليزية.

2- تقني مختبر (جدة):

– درجة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

3- مُحرر فيديو أول (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (الإنتاج المرئي والرقمي، صناعة الأفلام، دراسات الأفلام) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

– لغة إنجليزية.

4- مدير المبيعات والتسويق (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– لغة إنجليزية.

5- داعم فني أول (جدة):

– دبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذاتا صلة.

– لغة إنجليزية.

وأضافت أن التقديم متاح ويمكن معرفة بقية الشروط خلال الرابط التالي:هنا