أكد المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، على ضرورة الحرص على تنظيف الأظافر وقصها عند الضرورة، تفاديًا لأن تتحول إلى تجمع أوساخ وجراثيم تفضي إلى أمراض مثل عدوى الدودة الدبوسية.

وينبغي أن تكون أدوات تقليم الأظافر معقمة ونظيفة، ولاسيما عند استخدام المقص الواحد من قِبل أفراد العائلة بشكل مشترك، أو في صالونات خارجية للعناية بالجسم، وعند حصول عدوى حول الظفر، فإن الأعراض تظهر من خلال انتفاخ الأصبع، أو تصبح الأظافر أكثر سمكًا، وفي بعض الأحيان قد يحتاج الأمر إلى تدخل طبيب،وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وأوضحت المراكز الأمريكية المعروفة اختصارًا بـ”CDC”، أنه يمكن حماية الأظافر من عدة مخاطر محدقة عن طريق :

إبقاء الأظافر قصيرة وتقليمها بين الفينة والأخرى.

غسل ما تحت الظفر بالصابون والماء، أو بفرشاة مخصصة للأظافر.

غسل أدوات قص الأظافر قبل القيام بالتقليم.

تفادي عض الأظافر وما يحيط بها.

عدم قص الجلد الميت الذي يكون حول الظفر، والسبب هو أنه يؤدي دورًا مفيدًا، فهو بمثابة حاجز يحمي من العدوى.

عدم عض أو جر تلك القطعة الصغيرة من الجلد التي تكون مزعجة على طرف الظفر