وجهت المستشارة الأسرية عبير السعد، نصيحة للزوجات، قائلة إن الوظيفة شيء جميل، وتساعد الزوجة في تلبية احتياجاتها، وترفيه نفسها، ولكن لا تغني عن الزوج والأسرة.

وأشارت عبير السعد، إلى أنه بمجرد أن تحصل الزوجة على وظيفة، قد لا يتجاوز راتبها ثلاثة آلاف، مع أول مشكلة مع الزوج تبدأ بإجراءات الخلع أو فسخ النكاح.

وأوضحت:” هذا لا يمنع أنه يوجد أزواجٌ سيئون، ولكن الأطفال يستحقون التضحية لو كانت مشاكل الزوج صغيرة، ولا تستحق هدم المنزل وتشتيت الأبناء”.

ونصحت الزوجة بأن الوظيفة نعم سند لك، ولكن إن كانت تؤثر على منزلك فأولادك ومنزلك أولى وأهم؛ مشيرة:” يجب التوازن بين الوظيفة والاهتمام بها والمنزل والزوج والأولاد”.