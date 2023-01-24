كشف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن سببين وراء تضخم أسعار الأراضي والعقارات بالمملكة.

وقال عبدالحميد العمري:” الاعتراف الأخير بتضخم أسعار الأراضي والعقارات من عددٍ من المسؤولين، لا أعتبره مفاجأة! لسببين: الأول.. أنه كان متوقع الحدوث منذ مطلع 2019 كنتيجة حتمية لانفتاح بوابة الاقراض العقاري للأفراد (بضوابط واسعة جدا من حيث المرونة) على سوق لم تستكمل حتى تلك الفترة اصلاحات تشوهاتها وتطويرها”.

وتابع:”السبب الثاني: أنّ آلية احتساب الرسوم على الأراضي (سبق إيضاحها كثيرا) كانت أدنى بكثير من أن تحفّز ملاكها نحو ضخها في العرض (إما بالتطوير، أو بمشاركة المطورين، أو بالتخارج منها)، ولهذا كان الاحتفاظ بها نتيجة النمو المتسارع لأسعارها أفضل وأكثر ربحية من تطويرها أو بيعها”.