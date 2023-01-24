أظهر مقطع فيديو نادر، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (الملك) “رحمه الله” في زيارة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في القاهرة بمصر.

وحضر في الزيارة نائب الرئيس محمد حسني مبارك، حيث أثار الفيديو انتشارا وتفاعلا واسعا بين متداوليه.