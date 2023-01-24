أظهر مقطع فيديو نادر، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (الملك) “رحمه الله” في زيارة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في القاهرة بمصر.
وحضر في الزيارة نائب الرئيس محمد حسني مبارك، حيث أثار الفيديو انتشارا وتفاعلا واسعا بين متداوليه.
فيديو نادر لـ الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (الملك) "رحمه الله" في زيارة للرئيس المصري محمد أنور السادات في العاصمه المصرية القاهرة وكان يحضر في الزيارة نائب الرئيس محمد حسني مبارك .. pic.twitter.com/A2wX21Kn2P
— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) January 22, 2023
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