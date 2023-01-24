قال مدير عام الاتصال المؤسسي بندر محمد ناقرو، إن العقارات المزمع نزع ملكيتها للمرحلة الأولى 230 عقاراً بمساحة 550000 متر مربع في قباء.

وأشار بندر ناقرو، إلى أن مراحل المشروع ستتم تجزئتها وفق المخطط العام الجاري إعداده للمنطقة، مبينا أن المزارع والآبار الأثرية ستتم المحافظة عليها وتطويرها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية، وفق عكاظ.

وكانت المهلة التي حددتها هيئة تطوير المدينة لملاك العقارات لإخلاء عقاراتهم انتهت، تمهيداً لفصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة الملك سلمان لمسجد قباء.