تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08327 مقابل الريال الواحد 0٫24490
الدولار: 3٫75472 مقابل الريال الواحد 0٫26633
درهم إماراتي: 1٫02222 مقابل الريال الواحد 0٫97826
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70278
دينار أردني: 5٫29362 مقابل الريال الواحد 0٫18891
دينار كويتي: 12٫29362 مقابل الريال الواحد 0٫08134
دينار بحريني: 9٫95795 مقابل الريال الواحد 0٫10043
الريال القطري: 1٫03123 مقابل الريال الواحد 0٫96971
الدرهم المغربي: 0٫36868 مقابل الريال الواحد 2٫71495
الجنيه المصري: 0٫12569 مقابل الريال الواحد 7٫95591
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