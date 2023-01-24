يعتبر “واتساب” أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم على مستوى العالم، وهناك عدد من الميزات المخفية فيه يمكنها جعل استخدام التطبيق أكثر سهولة وتجربة أفضل.

وتتضمن الميزات: “وضع التخفي الفائق”؛ حيث هناك عدد من الحيل الصغيرة التي يمكن استخدامها لتجنب السماح لمرسل الرسالة بمعرفة أنك قد رأيت رسالته، فضلا عن استعادة المحادثات الخاصة بك في حالة حذفها عن طريق الخطأ ومن المحتمل فقدها إلى الأبد.

ويمكنك السماح لصديق بمعرفة مكانك بالضبط والسماح له بتتبع موقع هاتفك من خلال التطبيق، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث فترات زمنية تسمح بالتتبع: 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو ثماني ساعات، بينما تستطيع إرسال صورة أو مقطع فيديو يختفي.

وتستطيع تسجيل الرسائل الصوتية دون استخدام اليدين، من خلال الضغط مع الاستمرار على رمز الميكروفون ثم اسحب لأعلى ليظهر “القفل”، ما يسمح لك بالتسجيل دون ضغط مستمر بيدك على الميكروفون، وبمجرد اكتمال الرسالة، فقط اضغط على إرسال.