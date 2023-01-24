كشفت شركة طيران الإمارات، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق للعمل بقطاع الطيران، بعدة مطارات بالمملكة في (الرياض) و (جدة) و (الدمام)- مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- سكرتير تنفيذي (الرياض)
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وظائف السكرتارية /.
2- تنفيذي مبيعات أول (جدة)
– يُفضّل الشهادة الجامعية.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات منها 2 سنوات في مجال
3- مُمثل أول خدمات المطار (الدمام)
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي ثم اختيار (Saudi Arabia) من حقل (All countries) .
التعليقات
اترك تعليقاً