باشرت الجهات المختصة من حوادث محافظة أضم و الدفاع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة ، حادث مروري مروع راح ضحيته شاب بمقتبل العمر .

حيث باشرت الجهات الحادث الأليم أمس الإثنين ، على شباب في ريعان العمر كانو يستقلون سيارتهم ، وقد أسفر الحادث الأليم عن وفاة وثلاث إصابات بين المتوسطة والبليغة للبقية.

وكان سبب الحادث نتيجة السرعة العالية ، التي أدت إلى خروجهم عن المسار واصطدامهم بعد ذلك بأحد أعمدة الإنارة بجانب الطريق.

هذا وقد ناشد المواطنون بضرورة إيجاد كامرات الرصد الآلي (ساهر) على امتداد الخط الرابط بين محافظة أضم ومحافظة الحجرة ، لردع التهور الزائد والسرعة الجنونية ، لبعض السائقين والحد من هذة الحوادث الأليمة.