أوضح الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن النصر أصبح مثل أندية الصين في الضخ المالي متمنياً أن يتم دعم الاتحاد والهلال بنفس الطريقة.
وقال عصام :” التعاقد مع روسي تم بسرعة كبيرة جدا لم تتوقع، حيث أن النجاح في مثل هذه القرارات ليست فنية فقط وإنما أيضا مالية”.
وأضاف ” روسي كان حارس منتخب الأرجنتين وهو لا يقل عن أوسبينا، كما أن هذا يعد نجاح بحسب لإدارة النصر”.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: النصر أصبح مثل أندية الصين في الضخ المالي وأتمنى أن يتم دعم الاتحاد والهلال بنفس الطريقة#المنتصف pic.twitter.com/ymIA0dwCtc
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 23, 2023
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