أوضح الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن النصر أصبح مثل أندية الصين في الضخ المالي متمنياً أن يتم دعم الاتحاد والهلال بنفس الطريقة.

وقال عصام :” التعاقد مع روسي تم بسرعة كبيرة جدا لم تتوقع، حيث أن النجاح في مثل هذه القرارات ليست فنية فقط وإنما أيضا مالية”.

وأضاف ” روسي كان حارس منتخب الأرجنتين وهو لا يقل عن أوسبينا، كما أن هذا يعد نجاح بحسب لإدارة النصر”.