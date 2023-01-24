أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن مواجهة ⁧‫النصر والاتحاد‬⁩ في كأس السوبر السعودي، معركة كروية مع حضور ⁧‫رونالدو‬⁩ وبعد انتقال حمدالله وجرح الاتحاد للنصر.

وقال الشيخ خلال مداخلة على برنامج “أكشن مع وليد:” أن الهلال لا يستطيع أن يتفاءل بعد سلسلة النتائج السلبية لكن أرى الهلال أقرب .”

وأضاف:” إن استطاع النصر عبور الاتحاد إلى المواجهة سواء الفيحاء أو الهلال أو تحقيق اللقب، سيعطي رونالدو مؤشرات كبيرة على أنه قاد لحصد البطولات الكبيرة لنادي النصر.”

وتابع:” إن خسر رونالدو خاصة في مواجهة الاتحاد سيدخل النصراويين في مرحلة شك، فماذا يعني أن نخسر ومع الاتحاد تحديدًا وبحضور حمدالله ومعنا كريستيانو.