أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن مواجهة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي، معركة كروية مع حضور رونالدو وبعد انتقال حمدالله وجرح الاتحاد للنصر.
وقال الشيخ خلال مداخلة على برنامج “أكشن مع وليد:” أن الهلال لا يستطيع أن يتفاءل بعد سلسلة النتائج السلبية لكن أرى الهلال أقرب .”
وأضاف:” إن استطاع النصر عبور الاتحاد إلى المواجهة سواء الفيحاء أو الهلال أو تحقيق اللقب، سيعطي رونالدو مؤشرات كبيرة على أنه قاد لحصد البطولات الكبيرة لنادي النصر.”
وتابع:” إن خسر رونالدو خاصة في مواجهة الاتحاد سيدخل النصراويين في مرحلة شك، فماذا يعني أن نخسر ومع الاتحاد تحديدًا وبحضور حمدالله ومعنا كريستيانو.
محمد الشيخ : مواجهة #النصر_الاتحاد معركة كروية مع حضور #رونالدو وبعد انتقال حمدالله وجرح الاتحاد للنصر .. الهلال لا تستطيع أن تتفاءل بعد سلسلة النتائج السلبية لكن أرى الهلال أقرب .@ShahidVOD
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 23, 2023
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